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АКТУАЛЬНО В Пензенской области зарегистрировано 635 случаев заражения коронавирусом, 217 человек выздоровели, 8 пациентов умерли

В Пензенской области зафиксировано шесть групповых очагов коронавируса

16:37 | 07.05.2020 | Медицина

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Пенза, 7 мая 2020. PenzaNews. Шесть групповых очагов коронавируса зафиксировано на территории Пензенской области. Об этом сообщил руководитель регионального управления Роспотребнадзора Михаил Перекусихин.

В Пензенской области зафиксировано шесть групповых очагов коронавируса. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Это ДК Кирова [центр культуры и досуга Пензы], общежития вузов, сосновский психоневрологический интернат, больница Бурденко, земетчинская РБ [районная больница]. Количество пострадавших — 138 человек, что составляет 25,6% от суммарной заболеваемости коронавирусной инфекцией», — уточнил он в ходе совещания с главами администраций городских округов и муниципальных районов, состоявшегося в режиме видеоконференции в четверг, 7 мая.

Михаил Перекусихин добавил, что на данный момент также имеется информация о других очагах с групповым заражением коронавирусом.

«В работе групповые очаги в кузнецкой межрайонной больнице, пензенской РБ [районной больнице], шемышейской участковой больнице», — пояснил он.

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По словам руководителя управления Роспотребнадзора по Пензенской области, в регионе зафиксировано три волны распространения коронавируса: первая была связана с очагом в сфере культуры, вторая — с бессимптомными носителями инфекции, третья — с возвращением в регион граждан из Москвы и других крупных субъектов РФ.

Михаил Перекусихин также обратил внимание на то, что нарастает удельный вес очагов, в которых не определяется первичный источник инфекции.

«Таких 56,1%», — уточнил он, добавив, что высок риск заражения в семьях, медицинских организациях, общежитиях и закрытых коллективах.

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