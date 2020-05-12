Число пациентов пензенской облбольницы, подключенных к аппаратам ИВЛ, выросло до 38 Медицина

Пенза, 12 мая 2020. PenzaNews. 38 пациентов пензенской областной больницы имени Н.Н. Бурденко подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких (ИВЛ). Об этом сообщил главный врач учреждения здравоохранения Вячеслав Космачев во вторник, 12 мая.

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«Сегодня наше учреждение дежурило по приему больных с тяжелыми пневмониями и ковидной инфекцией. За сутки поступило 95 человек, амбулаторная помощь оказана 40 пациентам. В итоге на сегодня в больнице находятся 723 человека, 56 человек — в реанимации, из них 38 человек — на аппаратах ИВЛ», — сказал он в ходе заседания рабочей группы регионального оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции COVID-19, состоявшегося в режиме видеоконференции.

Вячеслав Космачев добавил, что на кислородной поддержке в целом по больнице находятся 229 человек, в том числе 173 — в корпусе, который задействован для лечения пациентов с пневмонией и коронавирусом.

Главврач подчеркнул, что каких-либо проблем с медикаментами и средствами индивидуальной защиты в настоящее время нет.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», по состоянию на 6 мая в пензенской областной больнице имени Н.Н. Бурденко к аппаратам ИВЛ были подключены 25 пациентов.