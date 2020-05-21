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АКТУАЛЬНО В Пензенской области зафиксировано 1 тыс. 400 случаев заражения коронавирусом, 1 тыс. 2 человека выздоровели, 13 пациентов умерл

В Шемышейском районе за сутки подтверждено 16 случаев заражения коронавирусом

12:38 | 21.05.2020 | Медицина

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Пенза, 21 мая 2020. PenzaNews. 16 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 подтверждено в Шемышейском районе Пензенской области за последние сутки. Об этом говорится в сообщении, распространенном пресс-службой регионального правительства в четверг, 21 мая.

В Шемышейском районе за сутки подтверждено 16 случаев заражения коронавирусом. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

В нем добавляется, что 18 новых случаев зарегистрировано в Пензе, шесть — в Пензенском районе, по пять — в Земетчинском и Бессоновском, по четыре — в Заречном, Кузнецке и Каменском районе, по три — в Никольском и Кузнецком, по два — в Башмаковском, Лунинском, Городищенском и Белинском, по одному — в Неверкинском, Лопатинском, Пачелмском, Сосновоборском и Малосердобинском районах, а также у жителей других регионов — Московской и Саратовской областей.

«Дети: 13 лет, 1 год, 3 года, 1 год. [Остальные] пациенты — от 28 до 94 лет», — уточняется в тексте.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», по состоянию на 21 мая в Пензенской области зарегистрировано 1 тыс. 400 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией COVID-19. Общее количество выздоровевших — 1 тыс. 2 человека. Умерли 13 пациентов.

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