Пензенская область по-прежнему не готова к снятию ограничений из-за коронавируса Общество

Пенза, 21 мая 2020. PenzaNews. Пензенская область по-прежнему не готова приступить к снятию ограничений, введенных в регионе в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19, поскольку по одному из двух показателей, определенных Роспотребнадзором, не достигнуты целевые значения. Об этом сообщил губернатор Иван Белозерцев.

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«Заболевших у нас меньше не становится, к большому сожалению. Мы по двум показателям, которые определил Роспотребнадзор, [...] подходим по смягчению ситуации. По одному показателю — это количество заболевших коронавирусной инфекцией и внебольничной пневмонией — мы пока [...] не подходим», — сказал он, отвечая на вопросы пользователей соцсети Instagram в ходе прямого эфира в четверг, 21 мая.

Глава региона выразил надежду на то, что через 7–10 дней ситуация в Пензенской области изменится к лучшему.

В свою очередь заместитель руководителя регионального управления Роспотребнадзора Александр Крымов уточнил, что коэффициент распространения инфекции в Пензенской области составляет 1,35, при этом для первого этапа снятия ограничений он должен быть равен 0,9.

Говоря о таком параметре, как наличие свободного коечного фонда, он заявил, что совместно с региональным Миздравом при необходимости можно развернуть дополнительные койки.

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Александр Крымов добавил также, что охват тестированием в Пензенской области составляет 148 на 100 тыс. населения, при этом всего в регионе на базе восьми лабораторий проведено более 58 тыс. исследований.

Заместитель руководителя областного управления Роспотребнадзора отметил, что наряду с тремя перечисленными параметрами учитывается и показатель заболеваемости внебольничными пневмониями, который, по его словам, за последние три года вырос в регионе в 8 раз.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», с 16 марта 2020 года в Пензенской области введен режим повышенной готовности в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19.

С 31 марта по 31 мая предусмотрена самоизоляция граждан.

С 30 апреля жители региона должны носить маски в общественных местах, в том числе в транспорте.