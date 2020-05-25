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В Пензенской области планируется возобновить плановую госпитализацию пациентов

15:05 | 25.05.2020 | Медицина

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Пенза, 25 мая 2020. PenzaNews. Возобновление плановой госпитализации пациентов планируется в Пензенской области в ближайшее время. Об этом сообщила и.о. министра здравоохранения региона Оксана Чижова.

В Пензенской области планируется возобновить плановую госпитализацию пациентов. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

По ее словам, с целью недопущения распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19 будет проводиться экспресс-тестирование подлежащих госпитализации больных.

«Кроме того, на этой неделе у нас полностью кардиологическая служба возобновляет амбулаторный прием и мы начинаем готовить отдельный корпус областной больницы Бурденко, разгружая его, под чистую зону», — сказала она в ходе совещания, состоявшегося в правительстве региона в понедельник, 25 мая.

Оксана Чижова добавила, что это позволит осуществлять плановую госпитализацию больных кардиологического профиля.

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