В Пензе после коронавируса выписан пациент, три недели находившийся на ИВЛ Медицина

Пенза, 27 мая 2020. PenzaNews. 33-летний мужчина, который 2 апреля поступил в отделение реанимации и интенсивной терапии пензенского областного клинического центра специализированных видов медицинской помощи с новой коронавирусной инфекцией COVID-19 и на протяжении трех недель был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких, выписан 26 мая. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минздрава.

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По информации ведомства, в первый же день больной начал получать комплексное лечение в соответствии с мировыми рекомендациями.

Как пояснила заместитель главврача областного клинического центра СВМП Джамиля Курмаева, на момент поступления у пациента диагностировали двустороннюю тотальную пневмонию, было поражено 90% легочной ткани.

«Три недели жизнь поддерживалась только благодаря аппарату искусственной вентиляции легких. [...] Мы советовались со своими коллегами из Москвы, специализирующимися на лечении нового заболевания, обменивались мнениями и опытом. Причем, по оценкам кураторов, в нашей больнице не только отличные профессионалы, но и все необходимое для лечения даже самых тяжелых больных COVID-19. Этот молодой человек был именно таким», — сказала она.