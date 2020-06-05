Перинатальный центр Пензы с 8 июня возобновит плановый прием пациентов Медицина

Пенза, 5 июня 2020. PenzaNews. Плановый прием пациентов будет возобновлен в отделениях охраны репродуктивного здоровья и вспомогательных репродуктивных технологий перинатального центра пензенской областной клинической больницы имени Н.Н. Бурденко с предстоящего понедельника, 8 июня. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе регионального Минздрава.

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«Прием врача строго по предварительной записи», — подчеркнули в ведомстве, отметив, что пациентам рекомендуется приходить за 15–20 минут до назначенного времени, но не раньше, чтобы в коридорах не было скопления людей.

В пресс-службе также обратили внимание на то, что посещение учреждения возможно только при отсутствии симптомов ОРВИ.

Кроме того, в Минздраве добавили, что с 3 июня возобновлено проведение процедуры экстракорпорального оплодотворения (ЭКО) за счет средств обязательного медицинского страхования.