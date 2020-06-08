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АКТУАЛЬНО В Пензенской области 3 тыс. 53 случая заражения коронавирусом, 2 тыс. 433 человека выздоровели, 26 пациентов умерли

Названо число больных с коронавирусом, находящихся в стационарах Пензенской области

13:05 | 08.06.2020 | Медицина

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Пенза, 8 июня 2020. PenzaNews. Более 720 человек с подтвержденной коронавирусной инфекцией проходят лечение в стационарах Пензенской области, еще около 2,4 тыс. пациентов госпитализированы с подозрением на COVID-19. Об этом сообщил заместитель руководителя регионального управления Роспотребнадзора Александр Крымов в понедельник, 8 июня.

Названо число больных с коронавирусом, находящихся в стационарах Пензенской области. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«В настоящее время в стационарах находятся 724 больных с верифицированным диагнозом COVID-19 и 2 тыс. 362 пациента с подозрением на данное заболевание», — сказал он в ходе совещания в правительстве региона, в котором с помощью видеоконференцсвязи приняли участие главы администраций городских округов и муниципальных районов.

Вместе с тем, в федеральной статистике отражены данные о 594 больных в Пензенской области: по состоянию на 8 июня в регионе зарегистрировано 3 тыс. 53 случая заражения коронавирусом, выздоровели 2 тыс. 433 человека, 26 — умерли.

При этом с 15 мая в Пензенской области используется алгоритм лечения на дому пациентов с COVID-19, заболевание которых протекает в легкой форме.

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