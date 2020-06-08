Эпидситуация по коронавирусу в Пензенской области остается неблагополучной — Роспотребнадзор Медицина

Пенза, 8 июня 2020. PenzaNews. Эпидситуация по новой коронавирусной инфекции COVID-19 остается в Пензенской области неблагополучной. Об этом сообщил заместитель руководителя регионального управления Роспотребнадзора Александр Крымов в понедельник, 8 июня.

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Он уточнил, что общее число заразившихся достигло 3 тыс. 53, за сутки коронавирус подтвержден у 110 человек.

«Уровень заболеваемости составляет более 200 на 100 тыс. населения. Естественно, по количеству выявленных заболеваний у нас лидирует город Пенза. В том числе заболеваемость продолжает распространяться в Шемышейский, Земетчинский, Спасский, Башмаковский, Белинский и другие районы», — сказал Александр Крымов в ходе совещания в правительстве региона, в котором с помощью видеоконференцсвязи приняли участие главы администраций городских округов и муниципальных районов.

Замглавы управления Роспотребнадзора отметил, что показатель заболеваемости в районах варьируется от 67 до 446 на 100 тыс. населения.

«Коэффициент распространения инфекции у нас на сегодня равен 0,97. Удельный вес свободных инфекционных коек — 52%, но здесь надо оговориться, что в процесс включаются другие медицинские учреждения. В данном случае у нас добавилась колышлейская больница, которая переведена под COVID-заболевших», — пояснил он.

Александр Крымов обратил внимание на то, что неблагополучной также остается ситуация с заболеваемостью внебольничными пневмониями, которая превышает средний уровень за последние три года в 10–13 раз.

«Показатель летальности — 0,91», — уточнил он.

По его словам, количество проведенных тестов на 100 тыс. населения составляет 150, на коронавирус проверены 90 тыс. 116 человек, выполнено примерно 96 тыс. исследований.

«В целом оценка ситуации неблагополучная, нестабильная динамика эпидпроцессов с возможностью повторного роста заболеваемости», — подчеркнул Александр Крымов.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», с 16 марта 2020 года в Пензенской области введен режим повышенной готовности в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19.

С 31 марта предусмотрена самоизоляция граждан, с 30 апреля жители региона должны носить маски в общественных местах.

1 июня Пензенская область приступила к первому этапу снятия ограничений, введенных из-за коронавируса.