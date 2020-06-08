В Пензенской области за сутки выздоровели 27 человек, перенесших коронавирус Медицина

Пенза, 8 июня 2020. PenzaNews. 27 человек, перенесших новую коронавирусную инфекцию COVID-19, выздоровели в Пензенской области за последние сутки, общее число поправившихся в регионе достигло 2 тыс. 433. Об этом свидетельствуют данные коммуникационного центра правительства России, актуальные на 10.35 понедельника, 8 июня.

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Всего в Пензенской области зарегистрировано 3 тыс. 53 случая заражения коронавирусом, в том числе за последние сутки подтверждено 110.

За весь период в регионе скончались 26 пациентов с COVID-19.

В России зафиксировано 476 тыс. 658 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией, в том числе за последние сутки подтвержден диагноз у 8 тыс. 985 человек.

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За весь период в стране выздоровели 230 тыс. 688 человек, из них 3 тыс. 957 — за последние сутки.

Количество умерших увеличилось до 5 тыс. 971, за сутки зарегистрировано 112 летальных исходов.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», с 16 марта 2020 года в Пензенской области введен режим повышенной готовности в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19.

С 31 марта предусмотрена самоизоляция граждан, с 30 апреля жители региона должны носить маски в общественных местах.

1 июня Пензенская область приступила к первому этапу снятия ограничений, введенных из-за коронавируса.