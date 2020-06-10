В Пензе за сутки подтверждено 84 случая заражения коронавирусом Медицина

Пенза, 10 июня 2020. PenzaNews. 84 новых случая заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 из 126, подтвержденных за последние сутки в Пензенской области, зарегистрировано в Пензе. Об этом говорится в сообщении, распространенном пресс-службой регионального правительства в среду, 10 июня.

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В нем добавляется, что еще 12 случаев инфицирования зафиксировано в Пензенском районе, девять — в Бессоновском, по два — в Нижнеломовском, Белинском, Мокшанском, Шемышейском, Городищенском и Каменском, по одному — в Земетчинском, Камешкирском, Неверкинском, Сосновоборском, Лунинском, Малосердобинском, Никольском и городе Кузнецке, а также коронавирус подтвержден у жителя Саратовской области.

«Среди пациентов один годовалый ребенок, остальные в возрасте от 19 до 86 лет», — уточняется в тексте.

В сообщении отмечается, что под медицинским наблюдением находятся 5 тыс. 957 человек.