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АКТУАЛЬНО В Пензенской области 3 тыс. 317 случаев заражения коронавирусом, 2 тыс. 651 человек выздоровел, 28 пациентов умерли

В Пензенской области за сутки подтверждено 126 случаев заражения коронавирусом, 120 человек выздоровели

10:54 | 10.06.2020 | Медицина

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Пенза, 10 июня 2020. PenzaNews. 126 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 зарегистрировано в Пензенской области за последние сутки, выздоровели 120 человек. Об этом свидетельствуют данные коммуникационного центра правительства России, актуальные на 10.35 среды, 10 июня.

В Пензенской области за сутки подтверждено 126 случаев заражения коронавирусом, 120 человек выздоровели. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Всего в регионе подтверждено 3 тыс. 317 случаев заражения COVID-19. Общее число выздоровевших — 2 тыс. 651. За весь период умерли 28 пациентов.

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В России зафиксировано 493 тыс. 657 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией, в том числе за последние сутки подтвержден диагноз у 8 тыс. 404 человек.

За весь период в стране выздоровели 252 тыс. 783 человека, из них 10 тыс. 386 — за последние сутки.

Количество умерших увеличилось до 6 тыс. 358, за сутки зарегистрировано 216 летальных исходов.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», с 16 марта 2020 года в Пензенской области введен режим повышенной готовности в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19.

С 31 марта предусмотрена самоизоляция граждан, с 30 апреля жители региона должны носить маски в общественных местах.

1 июня Пензенская область приступила к первому этапу снятия ограничений, введенных из-за коронавируса.

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