Пензенцы получат ответы на вопросы о реабилитации после коронавируса Медицина

Пенза, 19 июня 2020. PenzaNews. Прямой эфир, посвященный теме реабилитации после новой коронавирусной инфекции COVID-19, будет организован в аккаунтах пензенского областного центра медицинской профилактики в соцсетях «ВКонтакте» и «Одноклассники» в предстоящий понедельник, 22 июня.

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Его проведет главный внештатный специалист по медицинской реабилитации Минздрава Пензенской области Юрий Коновалов.

«Уже более 3 тыс. пензенцев выписаны из медицинских организаций после перенесенной коронавирусной инфекции. Новый вирус наносит удар по легким пациентов и оставляет в них неизлечимый след — спайки, рубцы, фиброз. У таких пациентов после выписки дыхательная функция легких может быть снижена на 20–30%, и ходить без одышки будет практически невозможно. Нужна длительная реабилитация. Кому она необходима, какой она должна быть, насколько это сложный процесс и какое время она займет — об этом можно будет узнать на онлайн-встрече», — сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе регионального Минздрава.

В ведомстве пояснили, что можно заранее направить волнующие вопросы на электронную почту центра медпрофилактики или адресовать их специалисту непосредственно во время прямого эфира.