EN
12:51:37 Четверг, 18 июня
Коронавирус Дольщики НКО Бизнес и финансы Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Рейтинги Угадай, кто на фото!
АКТУАЛЬНО В Пензенской области 4 тыс. 76 случаев заражения коронавирусом, 3 тыс. 371 человек выздоровел, 33 пациента умерли

В Пензенской области число умерших пациентов с коронавирусом достигло 33

10:50 | 18.06.2020 | Медицина

Печать

Пенза, 18 июня 2020. PenzaNews. Число умерших пациентов с новой коронавирусной инфекцией COVID-19 выросло в Пензенской области до 33, за последние сутки зарегистрировано два летальных исхода. Об этом свидетельствуют данные коммуникационного центра правительства России, актуальные на 10.35 четверга, 18 июня.

В Пензенской области число умерших пациентов с коронавирусом достигло 33. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

За сутки в регионе выписано рекордное число пациентов — 188. Общее количество выздоровевших достигло 3 тыс. 371.

В Пензенской области за последние сутки зафиксировано 70 новых случаев заражения коронавирусом, за весь период их подтверждено 4 тыс. 76.

В России зарегистрировано 561 тыс. 91 случай заражения новой коронавирусной инфекцией, в том числе за последние сутки подтвержден диагноз у 7 тыс. 790 человек.

Читайте также

В Пензенской области появились основания для сокращения инфекционных коек — Никишин

За весь период в стране выздоровели 313 тыс. 963 человека, из них 9 тыс. 621 — за последние сутки.

Количество умерших увеличилось до 7 тыс. 660, за сутки зарегистрировано 182 летальных исхода.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», с 16 марта 2020 года в Пензенской области введен режим повышенной готовности в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19.

С 31 марта предусмотрена самоизоляция граждан, с 30 апреля жители должны носить маски в общественных местах. Действие введенных в регионе ограничений продлено по 21 июня.

Вместе с тем 1 июня Пензенская область приступила к первому этапу снятия ограничений.

Новости партнеров
Читайте также
Пензенский аграрный вуз приобрел новую модель трактора «Кировец» В Пензе сотрудники Росгвардии помогли мужчине выбраться из болота
В бюджете Пензы предусмотрят средства на установку памятника Петру и Февронии Пензенскому центру СВМП подарен бокс микробиологической безопасности
В Кузнецке мужчине вынесен приговор за преступления, совершенные в 2011–2012 годах При пожаре в доме на проспекте Строителей в Пензе пострадал пенсионер
Все новости
Актуальное

2007–2020 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама