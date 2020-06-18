В Пензенской области число умерших пациентов с коронавирусом достигло 33 Медицина

Пенза, 18 июня 2020. PenzaNews. Число умерших пациентов с новой коронавирусной инфекцией COVID-19 выросло в Пензенской области до 33, за последние сутки зарегистрировано два летальных исхода. Об этом свидетельствуют данные коммуникационного центра правительства России, актуальные на 10.35 четверга, 18 июня.

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За сутки в регионе выписано рекордное число пациентов — 188. Общее количество выздоровевших достигло 3 тыс. 371.

В Пензенской области за последние сутки зафиксировано 70 новых случаев заражения коронавирусом, за весь период их подтверждено 4 тыс. 76.

В России зарегистрировано 561 тыс. 91 случай заражения новой коронавирусной инфекцией, в том числе за последние сутки подтвержден диагноз у 7 тыс. 790 человек.

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За весь период в стране выздоровели 313 тыс. 963 человека, из них 9 тыс. 621 — за последние сутки.

Количество умерших увеличилось до 7 тыс. 660, за сутки зарегистрировано 182 летальных исхода.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», с 16 марта 2020 года в Пензенской области введен режим повышенной готовности в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19.

С 31 марта предусмотрена самоизоляция граждан, с 30 апреля жители должны носить маски в общественных местах. Действие введенных в регионе ограничений продлено по 21 июня.

Вместе с тем 1 июня Пензенская область приступила к первому этапу снятия ограничений.