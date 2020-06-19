В Пензенской области за сутки коронавирус подтвержден у шестерых детей Медицина

Пенза, 19 июня 2020. PenzaNews. Новая коронавирусная инфекция COVID-19 подтверждена в Пензенской области за последние сутки у шестерых детей и 69 взрослых. Об этом говорится в сообщении, распространенном пресс-службой регионального правительства в пятницу, 19 июня.

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«Пациенты-дети: 5 лет; 12 лет; 5 месяцев; 7 лет; 4 года; 4 года», — уточняется в тексте.

В нем отмечается, что за сутки 19 случаев инфицирования COVID-19 зарегистрировано в Земетчинском районе, 15 — в Пензе, семь — в Каменском районе, шесть — в Мокшанском, по четыре — в Малосердобинском и Белинском, по три — в Нижнеломовском и Колышлейском, по два — в Иссинском, Сердобском районах и городе Заречном, по одному — в Пензенском, Лопатинском, Вадинском, Лунинском, Спасском, Тамалинском районах, а также коронавирус подтвержден у москвича и жителя Архангельской области.

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«В вирусологической лаборатории ФБУЗ «ЦГЭ в Пензенской области» обследовано 41 тыс. 142 человека, [проведено] 42 тыс. 235 исследований; в лабораториях лечебной сети обследовано 78 тыс. 258 человек, [выполнено] 84 тыс. 457 исследований», — добавляется в тексте.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», с 16 марта 2020 года в Пензенской области введен режим повышенной готовности в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19.

1 июня Пензенская область приступила к первому этапу снятия ограничений, 19 июня — ко второму.

Действие ряда ограничений продлено по 30 июня.