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В Заречном за сутки подтверждено 37 случаев заражения коронавирусом, в Пензе — 24

13:51 | 30.06.2020 | Медицина

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Пенза, 30 июня 2020. PenzaNews. 37 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 подтверждено за последние сутки в Заречном, еще 24 — в Пензе. Об этом говорится в сообщении, распространенном пресс-службой регионального правительства во вторник, 30 июня.

В Заречном за сутки подтверждено 37 случаев заражения коронавирусом, в Пензе — 24. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

В нем добавляется, что четыре факта инфицирования COVID-19 зарегистрировано за последние сутки в Нижнеломовском районе, два — в Пензенском, по одному — в Лунинском, Спасском, Кузнецком, Бессоновском, Земетчинском, Колышлейском, Камешкирском, Никольском и Мокшанском, а также коронавирус выявлен у жителя Самарской области.

«Среди пациентов один ребенок 4 лет», — отмечается в тексте.

В сообщении поясняется, что под медицинским наблюдением находятся 5 тыс. 38 человек.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», по состоянию на 30 июня в Пензенской области зарегистрировано 4 тыс. 970 случаев заражения коронавирусом, выписаны 4 тыс. 661 человек, умерли — 41.

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