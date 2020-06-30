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В Пензенской области число умерших пациентов с коронавирусом достигло 41

10:59 | 30.06.2020 | Медицина

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Пенза, 30 июня 2020. PenzaNews. Число умерших пациентов с новой коронавирусной инфекцией COVID-19 выросло в Пензенской области до 41, за последние сутки зарегистрирован один летальный исход. Об этом свидетельствуют данные коммуникационного центра правительства России, актуальные на 10.30 вторника, 30 июня.

В Пензенской области число умерших пациентов с коронавирусом достигло 41. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

За сутки в регионе выписаны 150 пациентов, общее число выздоровевших — 4 тыс. 661.

В Пензенской области за последние сутки зафиксировано 77 новых случаев заражения коронавирусом, за весь период их подтверждено 4 тыс. 970.

В России зарегистрировано 647 тыс. 849 случаев инфицирования COVID-19, в том числе за последние сутки подтвержден диагноз у 6 тыс. 693 человек.

За весь период в стране выздоровели 412 тыс. 650 человек, из них 9 тыс. 220 — за последние сутки.

Количество умерших увеличилось до 9 тыс. 320, за сутки зарегистрировано 154 летальных исхода.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», с 16 марта 2020 года в Пензенской области введен режим повышенной готовности в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19.

1 июня Пензенская область приступила к первому этапу снятия ограничений, 19 июня — ко второму.

Действие ряда ограничений продлено по 30 июня.

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