В Пензе на 50-м году жизни скончалась фельдшер Наталья Сучкова Медицина

Пенза, 2 июля 2020. PenzaNews. Фельдшер здравпункта пензенского областного медицинского колледжа Наталья Сучкова скончалась на 50-м году жизни. Об этом говорится в некрологе, размещенном на сайте регионального Минздрава в четверг, 2 июля.

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«Более 30 лет Наталья Николаевна отдала служению медицине. Ее отличали исключительное трудолюбие, исполнительность, скромность, профессионализм, внимательное, милосердное отношение к пациентам», — отмечается в нем.

В Минздраве выразили глубокие соболезнования родным и близким покойной.

Причину смерти медработника в ведомстве не назвали.

Сучкова Наталья Николаевна родилась в селе Аршиновка Нижнеломовского района Пензенской области 15 июля 1970 года.

Окончила пензенское медицинское училище №1.

В 1989 году начала свою трудовую деятельность в Нижнеломовском районе, где возглавила гороховщинский ФАП.

В том же году переехала в Пензу. Работала медсестрой гематологического отделения областной клинической больницы имени Н.Н. Бурденко, затем — фельдшером здравпункта медицинского колледжа.