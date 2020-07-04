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В Пензе десять врачей получили ключи от служебного жилья

17:27 | 04.07.2020 | Медицина

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Пенза, 4 июля 2020. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев вручил ключи от служебного жилья 10 врачам перед началом XXX конференции реготделения партии, состоявшейся на стадионе «Первомайский» в Пензе в субботу, 4 июля.

В Пензе десять врачей получили ключи от служебного жилья

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Их получили двое инфекционистов клинического центра специализированных видов медицинской помощи, рентгенолог, трансфузиолог и ревматолог больницы имени Н.Н. Бурденко, гериатр и терапевт госпиталя для ветеранов войн, аллерголог-иммунолог и терапевт больницы №4, а также стажер, успешно защитившая диплом, которая решила начать свой трудовой путь в данном учреждении здравоохранения.

Как сообщает пресс-служба регионального Минздрава, большинство из этих специалистов работают в «красной зоне» пензенских больниц, внося свой вклад в борьбу с новой коронавирусной инфекцией COVID-19. В их числе — как молодые, так и опытные специалисты.

Служебное жилье им предоставлено на улице Антонова в Пензе и в ЖК «Чистые пруды» в селе Рамзай Мокшанского района.

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