Жилье на улице Антонова в Пензе предоставят врачам, работникам сфер культуры, спорта и IT Общество

Пенза, 29 июня 2020. PenzaNews. Квартиры в двух домах, которые были построены на улице Антонова в Пензе несколько лет назад по федеральной целевой программе «Уничтожение запасов химического оружия в Российской Федерации», а в 2020 году переданы в региональную собственность, должны быть предоставлены врачам, работникам сфер культуры, спорта и IT. Такую задачу поставил губернатор Пензенской области Иван Белозерцев.

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«100 квартир будет направлено на обеспечение [жильем] врачей, молодых специалистов в Пензенской области. Небольшое количество квартир будет направлено министерству спорта. [...] Министерство культуры — тоже несколько квартир будет вам в очередной раз выделено. [...] Я считаю, что какое-то количество квартир необходимо выделить, зарезервировать под специалистов в сфере IT», — отметил глава региона в ходе оперативного совещания, состоявшегося в режиме видеоконференции в понедельник, 29 июня.

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Он поручил до конца текущей недели представить на утверждение порядок распределения квартир.

Иван Белозерцев также предложил рассмотреть возможность выделения квартир в домах на улице Антонова владельцам аварийного жилья, расположенного в центре Пензы.

«Это касается улицы Урицкого, это касается жилых домов напротив цирка и других домов — старых, сгнивших деревянных домов, где люди не живут, но строение есть, земля есть, и для нас очень важно предложить людям тот вариант, от которого они бы не отказались», — сказал губернатор.