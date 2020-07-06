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Эндокринолог Екатерина Князькина ответит на вопросы пензенцев об абдоминальном ожирении

09:41 | 06.07.2020 | Медицина

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Пенза, 6 июля 2020. PenzaNews. Эндокринолог пензенской областной клинической больницы имени Н.Н. Бурденко, главный внештатный эндокринолог регионального Минздрава Екатерина Князькина ответит на вопросы об абдоминальном ожирении в ходе прямого эфира, который организует центр медицинской профилактики на своих страницах в соцсетях «ВКонтакте» и «Одноклассники» в понедельник, 6 июля.

Эндокринолог Екатерина Князькина ответит на вопросы пензенцев об абдоминальном ожирении. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Онлайн-встреча состоится в рамках регионального проекта «Учись быть здоровым», который реализуется в рамках национального проекта «Демография».

Как сообщает пресс-служба Минздрава Пензенской области, 7 июля с интернет-пользователями будет общаться кардиолог Елена Володина, которая остановится на теме сердечно-сосудистых рисков.

8 июля онлайн-встреча будет посвящена головной боли, 10-го числа — вирусу папилломы человека, на следующий день — гигиене беременной женщины.

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