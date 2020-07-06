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Пензенская область получит почти 220 млн. рублей на выплаты медработникам

11:05 | 06.07.2020 | Медицина

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Пенза, 6 июля 2020. PenzaNews. Денежные средства в размере 219 млн. 891,1 тыс. рублей будут предоставлены Пензенской области из федерального бюджета для осуществления стимулирующих выплат за июль медицинским и иным работникам, непосредственно участвующим в оказании медпомощи гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция COVID-19.

Пензенская область получит почти 220 млн. рублей на выплаты медработникам. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Распределение среди регионов иных межбюджетных трансфертов на сумму почти 7,5 млрд. рублей утверждено распоряжением правительства РФ №1724-р.

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«Поддержать врачей, средний и младший медперсонал, водителей скорых, которые сейчас трудятся в условиях повышенной нагрузки, распорядился президент России Владимир Путин. Изначально было принято решение, что пособие будет выплачиваться в течение трех месяцев, начиная с апреля. Затем этот срок был продлен до конца лета. В рамках поручения главы государства врачи получают по 80 тыс. рублей, средний медицинский персонал — по 50 тыс. рублей, столько же — врачи скорых. Младший медперсонал, фельдшеры и водители скорых — по 25 тыс. рублей», — говорится в сообщении, распространенном пресс-службой правительства России.

В нем отмечается, что выплаты рассчитываются исходя из самого факта работы с больными коронавирусом, без привязки ко времени.

«Средства на это выделяются из резервного фонда правительства», — уточняется в тексте.

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