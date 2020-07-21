В Заречном за сутки подтверждено 18 случаев заражения коронавирусом Медицина

Пенза, 21 июля 2020. PenzaNews. 18 случаев заражения коронавирусом из 40, подтвержденных в Пензенской области за последние сутки, зарегистрировано в Заречном. Об этом говорится в сообщении, распространенном пресс-службой регионального правительства во вторник, 21 июля.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

В нем добавляется, что еще семь фактов инфицирования COVID-19 зафиксировано в Лопатинском районе, по пять — в Кузнецком районе и Пензе, по одному — в Бессоновском, Камешкирском, Неверкинском, Пензенском и Городищенском районах.

В тексте уточняется, что среди заразившихся — трое детей в возрасте 4, 8 и 17 лет.

«Находятся под наблюдением 3 тыс. 655 человек, сняты с наблюдения 24 тыс. 124», — отмечается в сообщении.

Из текста следует, что число проведенных в регионе тестов на коронавирус за сутки увеличилось на 163 — до 186 тыс. 472, а общее количество проверенных на COVID-19 граждан достигло 176 тыс. 723.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», по состоянию на 21 июля в Пензенской области зарегистрировано 6 тыс. 68 случаев заражения коронавирусом, 5 тыс. 293 человека выписаны, 74 пациента умерли.