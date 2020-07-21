EN
20:42:19 Вторник, 21 июля
Коронавирус Дольщики НКО Бизнес и финансы Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Рейтинги Угадай, кто на фото!
АКТУАЛЬНО В Пензенской области 6 тыс. 68 случаев заражения коронавирусом, 5 тыс. 293 человека выписаны, 74 пациента умерли

В Заречном за сутки подтверждено 18 случаев заражения коронавирусом

11:51 | 21.07.2020 | Медицина

Печать

Пенза, 21 июля 2020. PenzaNews. 18 случаев заражения коронавирусом из 40, подтвержденных в Пензенской области за последние сутки, зарегистрировано в Заречном. Об этом говорится в сообщении, распространенном пресс-службой регионального правительства во вторник, 21 июля.

В Заречном за сутки подтверждено 18 случаев заражения коронавирусом. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

В нем добавляется, что еще семь фактов инфицирования COVID-19 зафиксировано в Лопатинском районе, по пять — в Кузнецком районе и Пензе, по одному — в Бессоновском, Камешкирском, Неверкинском, Пензенском и Городищенском районах.

В тексте уточняется, что среди заразившихся — трое детей в возрасте 4, 8 и 17 лет.

«Находятся под наблюдением 3 тыс. 655 человек, сняты с наблюдения 24 тыс. 124», — отмечается в сообщении.

Из текста следует, что число проведенных в регионе тестов на коронавирус за сутки увеличилось на 163 — до 186 тыс. 472, а общее количество проверенных на COVID-19 граждан достигло 176 тыс. 723.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», по состоянию на 21 июля в Пензенской области зарегистрировано 6 тыс. 68 случаев заражения коронавирусом, 5 тыс. 293 человека выписаны, 74 пациента умерли.

Новости партнеров
Читайте также
В Пензе на базе центра «Мой бизнес» начали оказывать поддержку самозанятым В пензенском драмтеатре возобновлены репетиции
Житель Сердобска перевел мошенникам 355 тыс. рублей В Пензе центр закупок за полгода помог сэкономить около 28 млн. рублей
Жительница Пензы лишилась более 170 тыс. рублей, попавшись на уловку мошенницы Пензенцев предупредили о мошенниках, действующих под видом сотрудников МЧС
Все новости
Актуальное

2007–2020 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама