EN
20:42:13 Вторник, 21 июля
Коронавирус Дольщики НКО Бизнес и финансы Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Рейтинги Угадай, кто на фото!
АКТУАЛЬНО В Пензенской области 6 тыс. 68 случаев заражения коронавирусом, 5 тыс. 293 человека выписаны, 74 пациента умерли

В Пензенской области число умерших пациентов с коронавирусом выросло до 74

11:03 | 21.07.2020 | Медицина

Печать

Пенза, 21 июля 2020. PenzaNews. Число умерших пациентов с новой коронавирусной инфекцией COVID-19 выросло в Пензенской области до 74, за последние сутки зарегистрирован один летальный исход. Об этом свидетельствуют данные коммуникационного центра правительства России, актуальные на 10.45 вторника, 21 июля.

В Пензенской области число умерших пациентов с коронавирусом выросло до 74. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

В регионе подтверждено 40 новых случаев заражения коронавирусом, за весь период их зафиксировано 6 тыс. 68.

Общее число выздоровевших в Пензенской области — 5 тыс. 293. За последние сутки выписаны 24 человека.

В России зарегистрировано 783 тыс. 328 случаев инфицирования COVID-19, в том числе за последние сутки подтвержден диагноз у 5 тыс. 842 человек.

За весь период в стране выздоровели 562 тыс. 384 человека, из них 8 тыс. 782 — за последние сутки.

Количество умерших увеличилось до 12 тыс. 580, за сутки зарегистрировано 153 летальных исхода.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», с 16 марта 2020 года в Пензенской области введен режим повышенной готовности в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19.

1 июня Пензенская область приступила к первому этапу снятия ограничений, 19 июня — ко второму.

9 июля губернатор Иван Белозерцев подписал постановление, которым действие ряда ограничений было продлено по 26 июля. Однако на следующий день этот период был сокращен. По последней информации, ограничения в связи с коронавирусом будут действовать в Пензенской области по 25 июля.

Новости партнеров
Читайте также
В Пензе на базе центра «Мой бизнес» начали оказывать поддержку самозанятым В пензенском драмтеатре возобновлены репетиции
Житель Сердобска перевел мошенникам 355 тыс. рублей В Пензе центр закупок за полгода помог сэкономить около 28 млн. рублей
Жительница Пензы лишилась более 170 тыс. рублей, попавшись на уловку мошенницы Пензенцев предупредили о мошенниках, действующих под видом сотрудников МЧС
Все новости
Актуальное

2007–2020 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама