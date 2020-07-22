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АКТУАЛЬНО В Пензенской области 6 тыс. 109 случаев заражения коронавирусом, 5 тыс. 322 человека выписаны, 75 пациентов умерли

В Пензе за сутки подтверждено 25 новых случаев заражения коронавирусом

12:20 | 22.07.2020 | Медицина

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Пенза, 22 июля 2020. PenzaNews. 25 новых случаев заражения коронавирусом из 41, подтвержденного в Пензенской области за последние сутки, зарегистрировано в Пензе. Об этом говорится в сообщении, распространенном пресс-службой регионального правительства в среду, 22 июля.

В Пензе за сутки подтверждено 25 новых случаев заражения коронавирусом. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

В нем добавляется, что еще пять фактов инфицирования COVID-19 зафиксировано в Пензенском районе, три — в Земетчинском, по два — в Мокшанском, Лунинском и Бессоновском, по одному — в Нижнеломовском и Спасском.

«Находятся под наблюдением 3 тыс. 542 человека, сняты с наблюдения 24 тыс. 352», — отмечается в сообщении.

Из текста также следует, что число проведенных в регионе тестов на коронавирус за сутки увеличилось на 2 тыс. 109 — до 188 тыс. 581, а общее количество проверенных на COVID-19 граждан достигло 178 тыс. 769.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», по состоянию на 22 июля в Пензенской области зарегистрировано 6 тыс. 109 случаев заражения коронавирусом, 5 тыс. 322 человека выписаны, 75 пациентов умерли.

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