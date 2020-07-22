Утверждено положение о государственной информационной системе в сфере здравоохранения Медицина

Пенза, 22 июля 2020. PenzaNews. Положение о государственной информационной системе в сфере здравоохранения (ГИСЗ) Пензенской области утверждено постановлением регионального правительства.

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Документом определено, что ГИСЗ представляет собой государственную информационную систему, состоящую из комплекса программных и технических средств, баз данных, обеспечивающих информационно-технологическую поддержку функционирования системы здравоохранения Пензенской области.

Требования к ней установлены приказом Минздрава России №911н от 24 ноября 2018 года и иными ведомственными нормативными документами.

Ее задачами являются: информационное обеспечение медицинских организаций Пензенской области и поддержка их деятельности; организация межведомственного взаимодействия; обеспечение гражданам доступа к услугам в сфере здравоохранения в электронной форме; информирование жителей по вопросам получения медпомощи.

Согласно положению, ГИСЗ Пензенской области должна иметь иерархическую архитектуру с выделенным центральным сегментом. Предусмотрено взаимодействие элементов по модульному принципу.

Среди компонентов ГИСЗ — подсистемы ведения региональных регистров медицинских организаций, персонала, электронных карт, организации и исполнения диагностических и лабораторных исследований, управления аптечной деятельностью, обеспечения льготными лекарствами, а также другие.

В соответствии с постановлением, функционирование системы должно обеспечиваться в единой защищенной сети ГБУЗ «Пензенский областной медицинский информационно-аналитический центр».