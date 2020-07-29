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АКТУАЛЬНО В Пензенской области 6 тыс. 409 случаев заражения коронавирусом, 5 тыс. 475 человек выписаны, 81 пациент умер

Новые случаи коронавируса зарегистрированы в Пензе, Заречном и четырех районах области

12:17 | 29.07.2020 | Медицина

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Пенза, 29 июля 2020. PenzaNews. 18 новых случаев заражения коронавирусом подтверждено за последние сутки в Пензе, 12 — в Заречном, 10 — в Пензенском районе, по два — в Бессоновском и Нижнеломовском, один — в Мокшанском. Об этом говорится в сообщении, распространенном пресс-службой регионального правительства в среду, 29 июля.

Новые случаи коронавируса зарегистрированы в Пензе, Заречном и четырех районах области. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

В нем уточняется, что среди 45 граждан, у которых выявлена коронавирусная инфекция COVID-19, двое детей в возрасте двух месяцев и 13 лет.

«Находятся под наблюдением 3 тыс. 267 человек, сняты с наблюдения 25 тыс. 255», — отмечается в сообщении.

Из текста также следует, что число проведенных в регионе тестов на коронавирус за сутки увеличилось на 1 тыс. 404 — до 197 тыс. 741.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», по состоянию на 29 июля в Пензенской области зарегистрировано 6 тыс. 409 случаев заражения коронавирусом, 5 тыс. 475 человек выписаны, 81 пациент умер.

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