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АКТУАЛЬНО В Пензенской области 6 тыс. 409 случаев заражения коронавирусом, 5 тыс. 475 человек выписаны, 81 пациент умер

В Пензенской области подтверждено 45 новых случаев заражения коронавирусом

10:56 | 29.07.2020 | Медицина

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Пенза, 29 июля 2020. PenzaNews. 45 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией COVID-19 подтверждено в Пензенской области за последние сутки, за весь период в регионе их зарегистрировано 6 тыс. 409. Об этом свидетельствуют данные коммуникационного центра правительства России, актуальные на 10.45 среды, 29 июля.

В Пензенской области подтверждено 45 новых случаев заражения коронавирусом. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

За сутки выписаны 38 человек, общее число выздоровевших в Пензенской области достигло 5 тыс. 475.

Согласно представленным данным, за весь период в регионе умер 81 пациент с коронавирусом.

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В России зарегистрировано 828 тыс. 990 случаев инфицирования COVID-19, в том числе за последние сутки подтвержден диагноз у 5 тыс. 475 человек.

За весь период в стране выздоровели 620 тыс. 333 человека, из них 8 тыс. 116 — за последние сутки.

Количество умерших увеличилось до 13 тыс. 673, за сутки зарегистрировано 169 летальных исходов.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», с 16 марта 2020 года в Пензенской области введен режим повышенной готовности в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19.

1 июня Пензенская область приступила к первому этапу снятия ограничений, 19 июня — ко второму, 21 июля — к третьему.

Действие ряда ограничений продлено в регионе по 31 июля.

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