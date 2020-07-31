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В преддверии запуска санавиации в Пензенской области медработники прошли обучение

12:38 | 31.07.2020 | Медицина

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Пенза, 31 июля 2020. PenzaNews. Врачи-реаниматологи и медбратья-анестезисты пензенской областной станции скорой медицинской помощи прошли обучение в преддверии запуска санавиации на территории региона.

В преддверии запуска санавиации в Пензенской области медработники прошли обучение. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе областного Минздрава, оно стартовало 27 июля и завершилось 31-го числа.

«Врачи-реаниматологи и медбратья-анестезисты пензенской областной станции скорой медицинской помощи под руководством эксперта ГБУЗ «Научно-практический центр экстренной медицинской помощи департамента здравоохранения Москвы» отрабатывали навыки транспортировки пострадавших пациентов в условиях авиасанитарного транспорта», — сказали в ведомстве.

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В пресс-службе пояснили, что врач Дмитрий Иванчин, который является номинантом премии «Золотой час» в категории «Вклад в развитие санитарной авиации», провел учебный цикл на тему «Санитарно-авиационная эвакуация».

В Минздраве добавили, что в ходе практических занятий были отработаны действия в случае крупных аварий с большим количеством техники и пострадавших, порядок эвакуации раненных из зданий и их транспортировки из труднодоступных мест.

«По итогам обучения сотрудники пензенской областной станции скорой медицинской помощи получили удостоверения государственного образца о повышении квалификации, подтверждающие их право осуществлять транспортировку пациентов в условиях воздушных судов», — отметили в ведомстве.

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