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АКТУАЛЬНО В Пензенской области 6 тыс. 749 случаев заражения коронавирусом, 5 тыс. 724 человека выписаны, 85 пациентов умерли

Новые случаи заражения коронавирусом зарегистрированы в Пензе и восьми районах

11:48 | 05.08.2020 | Медицина

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Пенза, 5 августа 2020. PenzaNews. 26 новых случаев заражения коронавирусом зарегистрировано за последние сутки в Пензе, 12 — в Пензенском районе, три — в Городищенском, по два — в Лунинском, Неверкинском, Иссинском, по одному — в Бессоновском, Никольском и Шемышейском. Об этом говорится в сообщении, распространенном пресс-службой регионального правительства в среду, 5 августа.

Новые случаи заражения коронавирусом зарегистрированы в Пензе и восьми районах. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

В нем отмечается, что среди 50 заразившихся — четверо детей в возрасте трех месяцев, 2, 8 и 11 лет.

«Под наблюдением 3 тыс. 251 человек, сняты с наблюдения 25 тыс. 851», — добавляется в сообщении.

Из текста также следует, что число проведенных в регионе тестов на COVID-19 за сутки увеличилось на 1 тыс. 295 — до 206 тыс. 982.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», по состоянию на 5 августа в Пензенской области подтверждено 6 тыс. 749 случаев заражения коронавирусом, 5 тыс. 724 человека выписаны, 85 пациентов умерли.

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