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АКТУАЛЬНО В Пензенской области 6 тыс. 749 случаев заражения коронавирусом, 5 тыс. 724 человека выписаны, 85 пациентов умерли

В Пензенской области число умерших пациентов с коронавирусом достигло 85

10:50 | 05.08.2020 | Медицина

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Пенза, 5 августа 2020. PenzaNews. Число умерших пациентов с новой коронавирусной инфекцией COVID-19 выросло в Пензенской области до 85, за последние сутки зарегистрирован один летальный исход. Об этом свидетельствуют данные коммуникационного центра правительства России, актуальные на 10.45 среды, 5 августа.

В Пензенской области число умерших пациентов с коронавирусом достигло 85. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

В регионе подтверждено 50 новых случаев заражения коронавирусом, за весь период их зафиксировано 6 тыс. 749.

Общее число выздоровевших в Пензенской области — 5 тыс. 724. За последние сутки выписаны 60 человек.

В России зарегистрировано 866 тыс. 627 случаев инфицирования COVID-19, в том числе за последние сутки подтвержден диагноз у 5 тыс. 204 человек.

За весь период в стране выздоровели 669 тыс. 26 человек, из них 7 тыс. 555 — за последние сутки.

Количество умерших увеличилось до 14 тыс. 490, за сутки зарегистрировано 139 летальных исходов.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», с 16 марта 2020 года в Пензенской области введен режим повышенной готовности в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19.

1 июня Пензенская область приступила к первому этапу снятия ограничений, 19 июня — ко второму, 21 июля — к третьему.

Действие ряда ограничений продлено в регионе по 13 августа.

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