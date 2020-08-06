В Пензенской области коронавирус диагностирован у двухмесячного младенца Медицина

Пенза, 6 августа 2020. PenzaNews. Новая коронавирусная инфекция COVID-19 подтверждена у двухмесячного ребенка. Об этом говорится в сообщении, распространенном пресс-службой регионального правительства в четверг, 6 августа.

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В нем отмечается, что всего за последние сутки данная инфекция диагностирована у 52 жителей региона: 30 случаев заражения зарегистрировано в Пензе, 11 — в Пензенском районе, пять — в Бессоновском, по два — в Лунинском и Лопатинском, по одному — в Городищенском и Сердобском.

«Под наблюдением 3 тыс. 251 человек, сняты с наблюдения 25 тыс. 945», — добавляется в сообщении.

Из текста также следует, что число проведенных в регионе тестов на COVID-19 за сутки увеличилось на 1 тыс. 511 — до 208 тыс. 493.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», по состоянию на 6 августа в Пензенской области зарегистрировано 6 тыс. 801 случай заражения коронавирусом, 5 тыс. 775 человек выписаны, 86 пациентов умерли.