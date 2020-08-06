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АКТУАЛЬНО В Пензенской области 6 тыс. 801 случай заражения коронавирусом, 5 тыс. 775 человек выписаны, 86 пациентов умерли

В Пензенской области число умерших пациентов с коронавирусом выросло до 86

10:50 | 06.08.2020 | Медицина

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Пенза, 6 августа 2020. PenzaNews. Число умерших пациентов с новой коронавирусной инфекцией COVID-19 выросло в Пензенской области до 86, за последние сутки зарегистрирован один летальный исход. Об этом свидетельствуют данные коммуникационного центра правительства России, актуальные на 10.45 четверга, 6 августа.

В Пензенской области число умерших пациентов с коронавирусом выросло до 86. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

В регионе подтверждено 52 новых случая заражения коронавирусом, за весь период их зафиксировано 6 тыс. 801.

Общее число выздоровевших в Пензенской области — 5 тыс. 775. За последние сутки выписан 51 человек.

В России зарегистрировано 871 тыс. 894 случая инфицирования COVID-19, в том числе за последние сутки подтвержден диагноз у 5 тыс. 267 человек.

За весь период в стране выздоровели 676 тыс. 357 человек, из них 7 тыс. 331 — за последние сутки.

Количество умерших увеличилось до 14 тыс. 606, за сутки зарегистрировано 116 летальных исходов.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», с 16 марта 2020 года в Пензенской области введен режим повышенной готовности в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19.

1 июня Пензенская область приступила к первому этапу снятия ограничений, 19 июня — ко второму, 21 июля — к третьему.

Действие ряда ограничений продлено в регионе по 13 августа.

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