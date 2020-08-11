Новые случаи заражения коронавирусом подтверждены в Пензе, Заречном и трех районах Медицина

Пенза, 11 августа 2020. PenzaNews. 20 новых случаев заражения коронавирусом подтверждено за последние сутки в Пензе, столько же — в Заречном, пять — в Шемышейском районе, три — в Пензенском, один — в Бессоновском. Об этом говорится в сообщении, распространенном пресс-службой регионального правительства во вторник, 11 августа.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

В нем отмечается, что среди 49 заразившихся трое детей в возрасте 8, 12 и 16 лет.

«Находятся под наблюдением 3 тыс. 292 человека, сняты с наблюдения 26 тыс. 381», — уточняется в сообщении.

Из текста также следует, что число проведенных в регионе тестов на COVID-19 за последние сутки выросло на 4 тыс. 351 — до 216 тыс. 664.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», согласно данным оперативного штаба, по состоянию на 11 августа в Пензенской области зарегистрировано 7 тыс. 48 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 6 тыс. 306 человек, 91 пациент умер.