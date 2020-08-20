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Новые случаи заражения коронавирусом зарегистрированы в Пензе и трех районах области

11:59 | 20.08.2020 | Медицина

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Пенза, 20 августа 2020. PenzaNews. 39 новых случаев заражения коронавирусом зарегистрировано за последние сутки в Пензе, четыре — в Шемышейском районе, по два — в Тамалинском и Городищенском. Об этом говорится в сообщении, распространенном пресс-службой правительства Пензенской области в четверг, 20 августа.

Новые случаи заражения коронавирусом зарегистрированы в Пензе и трех районах области. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

В нем уточняется, что среди 47 пациентов есть четверо детей в возрасте 10, 11, 13 и 14 лет.

«Находятся под наблюдением 3 тыс. 392 человека, сняты с наблюдения 27 тыс. 307», — отмечается в сообщении.

Из текста также следует, что число проведенных в регионе тестов на COVID-19 за сутки увеличилось на 2 тыс. 46 — до 232 тыс. 190.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», по состоянию на 20 августа в Пензенской области лабораторно подтверждено 7 тыс. 495 случаев заражения коронавирусом, 7 тыс. 137 человек выписаны, 100 пациентов умерли.

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