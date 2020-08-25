Новые случаи заражения коронавирусом зарегистрированы в Пензе и трех районах Медицина

Пенза, 25 августа 2020. PenzaNews. 49 новых случаев заражения коронавирусом подтверждено за последние сутки в Пензе, три — в Шемышейском районе, по одному — в Лунинском и Бессоновском. Об этом говорится в сообщении, распространенном пресс-службой регионального правительства во вторник, 25 августа.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

В нем отмечается, что среди 54 инфицированных есть 15-летний подросток.

«Находятся под наблюдением 3 тыс. 338 человек, сняты с наблюдения 27 тыс. 779», — добавляется в тексте.

Из него также следует, что число проведенных в регионе тестов на COVID-19 за сутки увеличилось на 1 тыс. 881 — до 240 тыс. 390.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», по состоянию на 25 августа лабораторно подтверждено 7 тыс. 742 случая заражения новой коронавирусной инфекцией, 7 тыс. 317 пациентов выписаны, 103 пациента скончались.