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В Пензенской области за сутки подтверждено 54 случая заражения коронавирусом, 45 человек выписаны

10:50 | 25.08.2020 | Медицина

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Пенза, 25 августа 2020. PenzaNews. 54 новых случая заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 зарегистрировано в Пензенской области за последние сутки, выписаны 45 человек. Об этом свидетельствуют данные коммуникационного центра правительства России, актуальные на 10.40 вторника, 25 августа.

В Пензенской области за сутки подтверждено 54 случая заражения коронавирусом, 45 человек выписаны. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Всего в регионе подтверждено 7 тыс. 742 случая заражения коронавирусом. Общее число выздоровевших — 7 тыс. 317.

Умерли 103 человека, за последние сутки зарегистрирован один летальный исход.

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В России зафиксировано 966 тыс. 189 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией, в том числе за последние сутки подтвержден диагноз у 4 тыс. 696 человек.

За весь период в стране выздоровели 779 тыс. 747 человек, из них 6 тыс. 652 — за последние сутки.

Количество умерших достигло 16 тыс. 568, за сутки зарегистрировано 120 летальных исходов.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», с 16 марта 2020 года в Пензенской области введен режим повышенной готовности в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19.

1 июня Пензенская область приступила к первому этапу снятия ограничений, 19 июня — ко второму, 21 июля — к третьему.

Действие ряда ограничений продлено в регионе по 27 августа.

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