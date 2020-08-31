Новые случаи заражения коронавирусом зарегистрированы в Пензе и восьми районах Медицина

Пенза, 31 августа 2020. PenzaNews. Новые случаи заражения коронавирусом зарегистрированы за последние сутки в Пензе и восьми районах области. Об этом говорится в сообщении, распространенном пресс-службой регионального правительства в понедельник, 31 августа.

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В нем уточняется, что 33 факта инфицирования COVID-19 подтверждено в Пензе, 17 — в Пензенском районе, семь — в Бессоновском, по три — в Малосердобинском и Нижнеломовском, два — в Сердобском, по одному — в Колышлейском, Лунинском и Мокшанском.

«Среди пациентов один 3-летний ребенок», — отмечается в тексте.

В сообщении добавляется, что под медицинским наблюдением в регионе находятся 3 тыс. 447 человек, сняты с него 28 тыс. 347.

В тексте уточняется, что всего в Пензенской области проведено 251 тыс. 786 тестов на коронавирус.