В Пензе за сутки подтверждено 42 случая заражения коронавирусом, в Пензенском районе — 31 Медицина

Пенза, 2 сентября 2020. PenzaNews. 42 новых случая заражения коронавирусом зарегистрировано за последние сутки в Пензе, 31 — в Пензенском районе, два — в Сердобском, по одному — в Бессоновском, Колышлейском, Каменском и Бековском. Об этом говорится в сообщении, распространенном пресс-службой регионального правительства в среду, 2 сентября.

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«Среди пациентов — два ребенка двух месяцев и 5 лет», — отмечается в тексте.

В нем добавляется, что под медицинским наблюдением находятся 3 тыс. 516 человек, сняты с него 28 тыс. 539.

Из текста также следует, что число проведенных тестов на коронавирус за сутки увеличилось на 2 тыс. 357 — до 256 тыс. 266.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», по состоянию на 2 сентября в Пензенской области лабораторно подтверждено 8 тыс. 279 случаев заражения COVID-19, выздоровели 7 тыс. 698 человек, умерли 109.