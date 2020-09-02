В Пензенской области за сутки подтверждено 79 случаев заражения коронавирусом, 85 человек выписаны Медицина

Пенза, 2 сентября 2020. PenzaNews. 79 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 зарегистрировано в Пензенской области за последние сутки, выписаны 85 человек. Об этом свидетельствуют данные коммуникационного центра правительства России, актуальные на 10.30 среды, 2 сентября.

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Всего в регионе подтверждено 8 тыс. 279 случаев заражения коронавирусом. Общее число выздоровевших — 7 тыс. 698.

Умерли 109 человек. За последние сутки зарегистрирован один летальный исход.

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В России зафиксировано более 1 млн. случаев заражения новой коронавирусной инфекцией, в том числе за последние сутки подтвержден диагноз у 4 тыс. 952 человек.

За весь период в стране выздоровели 821 тыс. 169 человек, из них 5 тыс. 464 — за последние сутки.

Количество умерших достигло 17 тыс. 414, за сутки зарегистрировано 115 летальных исходов.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», с 16 марта 2020 года в Пензенской области введен режим повышенной готовности в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19.

1 июня Пензенская область приступила к первому этапу снятия ограничений, 19 июня — ко второму, 21 июля — к третьему.



Действие ряда ограничений продлено в регионе по 10 сентября.

