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Новые случаи заражения коронавирусом зарегистрированы в Пензе, Заречном и десяти районах

13:16 | 25.09.2020 | Медицина

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Пенза, 25 сентября 2020. PenzaNews. 48 новых случаев заражения коронавирусом зарегистрировано за последние сутки в Пензе, 11 — в Заречном, 15 — в Пензенском районе, пять — в Кузнецком, по два — в Бессоновском, Нижнеломовском, Городищенском и Никольском, по одному — в Шемышейском, Мокшанском, Сосновоборском и Лунинском. Об этом говорится в сообщении, распространенном пресс-службой регионального правительства в пятницу, 25 сентября.

Новые случаи заражения коронавирусом зарегистрированы в Пензе, Заречном и десяти районах. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

В нем уточняется, что среди 91 заразившегося есть шестеро детей в возрасте до двух до 17 лет.

«Находятся под наблюдением 4 тыс. 744 человека; сняты с наблюдения 31 тыс. 519», — отмечается в тексте.

Из него следует, что число проведенных в регионе тестов на COVID-19 за сутки увеличилось на 2 тыс. 552 — до 304 тыс. 570.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», по состоянию на 25 сентября в Пензенской области лабораторно подтверждено 10 тыс. 433 случая заражения коронавирусом. Выписаны 8 тыс. 688 пациентов. Умерли 126 человек.

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