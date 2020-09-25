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В Пензенской области за сутки подтвержден 91 случай заражения коронавирусом, 44 человека выписаны

10:45 | 25.09.2020 | Медицина

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Пенза, 25 сентября 2020. PenzaNews. 91 случай заражения коронавирусом зарегистрирован в Пензенской области за последние сутки, выписаны 44 человека. Об этом свидетельствуют данные коммуникационного центра правительства России, актуальные на 10.40 пятницы, 25 сентября.

В Пензенской области за сутки подтвержден 91 случай заражения коронавирусом, 44 человека выписаны. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Всего в регионе подтверждено 10 тыс. 433 случая заражения COVID-19. Общее число выздоровевших — 8 тыс. 688.

Умерли 126 человек. За последние сутки зарегистрирован один летальный исход.

В России зафиксировано 1 млн. 136 тыс. 48 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией, в том числе за последние сутки подтвержден диагноз у 7 тыс. 212 человек.

За весь период в стране выздоровели 934 тыс. 146 человек, из них 4 тыс. 317 — за последние сутки.

Количество умерших достигло 20 тыс. 56, за сутки зарегистрировано 108 летальных исходов.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», с 16 марта 2020 года в Пензенской области введен режим повышенной готовности в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19.

1 июня Пензенская область приступила к первому этапу снятия ограничений, 19 июня — ко второму, 21 июля — к третьему.

Действие ряда ограничений продлено в регионе по 1 октября.

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