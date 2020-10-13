В Пензенскую область поступила вторая партия вакцины против гриппа для взрослых Медицина

Пенза, 13 октября 2020. PenzaNews. Вторая партия вакцины против гриппа для взрослых в количестве 297 тыс. 724 доз поступила в Пензенскую область. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе регионального Минздрава.

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«Вакцина от гриппа бесплатная. Ее можно получить в своей поликлинике», — сказали в ведомстве.

В пресс-службе пояснили, что в рамках национального календаря профилактических прививок обязательной иммунизации против гриппа подлежат лица, у которых высок риск заболеть и получить неблагоприятные осложнения: дети с шести месяцев, школьники, студенты ссузов и вузов, работники медицинских, образовательных организаций, транспорта и коммунальной сферы, беременные женщины, люди старше 60 лет, призывники и лица с хроническими заболеваниями.

«Прививками против сезонного гриппа планируется охватить 60% населения», — напомнили в Минздраве.

В ведомстве уточнили, что на сегодняшний день в Пензенской области привиты 236 тыс. 932 взрослых и 63 тыс. 722 детей.