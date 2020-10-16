Новые случаи заражения коронавирусом подтверждены в Пензе, Заречном и восьми районах Медицина

Пенза, 16 октября 2020. PenzaNews. 104 новых случая заражения коронавирусом подтверждено за последние сутки в Пензе, пять — в Заречном, 14 — в Шемышейском районе, 11 — в Колышлейском, 10 — в Мокшанском, девять — в Пензенском, четыре — в Бессоновском, по одному — в Спасском, Наровчатском и Иссинском. Об этом говорится в сообщении, распространенном пресс-службой регионального правительства в пятницу, 16 октября.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

В нем отмечается, что среди 160 заразившихся есть двое детей.

«Находятся под наблюдением 5 тыс. 678 человек, сняты с наблюдения 35 тыс. 666», — добавляется в тексте.

Из него также следует, что число проведенных в регионе тестов на COVID-19 за сутки увеличилось на 3 тыс. 232 — до 352 тыс. 874.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», по состоянию на 16 октября в Пензенской области лабораторно подтверждено 12 тыс. 734 случая заражения коронавирусом. Выписаны 9 тыс. 943 пациента. Зарегистрировано 143 летальных исхода.