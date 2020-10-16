В Пензенской области подтверждено 160 новых случаев заражения коронавирусом Медицина

Пенза, 16 октября 2020. PenzaNews. 160 новых случаев заражения коронавирусом зарегистрировано в Пензенской области за последние сутки, выписаны 111 человек. Об этом свидетельствуют данные информационного центра по мониторингу ситуации с коронавирусом, актуальные на 10.30 пятницы, 16 октября.

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Всего в регионе подтверждено 12 тыс. 734 случая заражения COVID-19. Общее число выздоровевших — 9 тыс. 943.

Умерли 143 человека. За последние сутки зарегистрирован один летальный исход.

В России зафиксировано 1 млн. 369 тыс. 313 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией, в том числе за последние сутки подтвержден диагноз у 15 тыс. 150 человек.

За весь период в стране выздоровели 1 млн. 56 тыс. 582 человека, из них 8 тыс. 485 — за последние сутки.

Количество умерших достигло 23 тыс. 723, за сутки зарегистрировано 232 летальных исхода.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», с 16 марта 2020 года в Пензенской области введен режим повышенной готовности в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19.

1 июня Пензенская область приступила к первому этапу снятия ограничений, 19 июня — ко второму, 21 июля — к третьему.



Действие ряда ограничений продлено в регионе по 29 октября.

