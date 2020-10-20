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В Заречном оценили эффект от передачи терапевтам дополнительных машин

10:59 | 20.10.2020 | Медицина

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Заречный, 20 октября 2020. PenzaNews. Предоставление дополнительных автомобилей в распоряжение врачей медико-санитарной части №59 в Заречном Пензенской области позволило увеличить скорость оказания пациентам медпомощи на дому в условиях подъема заболеваемости ОРВИ и коронавирусом. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте администрации ЗАТО во вторник, 20 октября.

В Заречном оценили эффект от передачи терапевтам дополнительных машин. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«По информации руководства МСЧ-59, за одну смену терапевт после своего основного приема по нормам должен посетить на дому шесть пациентов. В настоящее время прием в Заречном ведут всего семь терапевтов. Обход пациентов они заканчивали около полуночи. На автомобиле у каждого врача в день получается оказать первичную медицинскую помощь 40–50 заболевшим зареченцам», — сказано в тексте.

В нем отмечается, что «в три раза как минимум выросла скорость приема пациентов на дому у терапевтов МСЧ-59».

Из сообщения следует, что муниципальное предприятие «Автотранс» передаст еще два автомобиля во временное пользование педиатров детской поликлиники.

Ранее АО «ФНПЦ «Производственное объединение «Старт» имени М.В. Проценко», МП «Комбинат благоустройства и лесного хозяйства» и администрация Заречного предоставили шесть служебных автомобилей в распоряжение врачей медсанчасти №59.

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