В Заречном «Старт», «КБУ» и мэрия передали шесть машин в распоряжение врачей Медицина

Пенза, 15 октября 2020. PenzaNews. АО «ФНПЦ «Производственное объединение «Старт» имени М.В. Проценко», МП «Комбинат благоустройства и лесного хозяйства» и администрация Заречного передали шесть служебных автомобилей в распоряжение врачей медсанчасти №59. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте мэрии ЗАТО в четверг, 15 октября.

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«На городском оперативном штабе было принято решение о выделении дополнительного автотранспорта МСЧ-59 для участковых врачей. Три автомобиля выделило ПО «Старт» и один — МП «КБУ». В связи с большим количеством заболевших этого оказалось недостаточно, поэтому глава города Олег Климанов принял решение передать в медико-санитарную часть две машины, которые обслуживают сотрудников администрации», — сказано в тексте.

«С сегодняшнего дня эти автомобили начали доставлять терапевтов для оказания неотложной помощи по вызовам граждан», — добавляется в нем.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», с 16 марта 2020 года в Пензенской области введен режим повышенной готовности в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19.

1 июня Пензенская область приступила к первому этапу снятия ограничений, 19 июня — ко второму, 21 июля — к третьему.



Действие ряда ограничений продлено в регионе по 29 октября.

