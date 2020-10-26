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В больницах Пензенской области проходят лечение около 2,8 тыс. пациентов с COVID-19

11:07 | 26.10.2020 | Медицина

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Пенза, 26 октября 2020. PenzaNews. Около 2,8 тыс. пациентов с коронавирусом проходят лечение в больницах Пензенской области. Об этом сообщил врио министра здравоохранения региона Александр Никишин в понедельник, 26 октября.

В больницах Пензенской области проходят лечение около 2,8 тыс. пациентов с COVID-19. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«На лечении в настоящий момент во всех учреждениях находятся 2 тыс. 771 пациент, на амбулаторном лечении ежедневно — от 1,4 тыс. до 1,5 тыс. пациентов с новой коронавирусной инфекцией», — сказал он в ходе совещания, состоявшегося в правительстве региона в режиме видеоконференции.

По словам Александра Никишина, ежедневно осуществляется госпитализация 160–180 человек, число вызовов скорой помощи достигает 1,5–1,7 тыс. в сутки.

«Развернуто 2 тыс. 644 койки для оказания [медицинской помощи] пациентам с новой коронавирусной инфекцией», — напомнил он.

Врио министра отметил, что напряженная ситуация с госпитализацией пациентов, складывается, в частности, в Пензе, при этом в районных больницах есть свободные места.

«Мы сейчас занимаемся модернизацией корпуса на Гагарина. [...] На прошлой неделе проводка кислорода завершена. Сейчас проводятся мероприятия по строительству площадки под размещение кислородной станции», — пояснил Александр Никишин.

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