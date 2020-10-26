В Пензенской области вертолет санавиации совершил пять вылетов Медицина

Пенза, 26 октября 2020. PenzaNews. Вертолет санитарной авиации совершил пять вылетов из Пензенской области с начала октября. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе регионального Минздрава.

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«Санитарная авиация в Пензенской области наращивает обороты благодаря реализации федерального проекта «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи» национального проекта «Здравоохранение», — отметили в ведомстве.

В пресс-службе уточнили, что очередной пациент доставлен из аэропорта Пензы в федеральную клинику в понедельник, 26 октября.

«Помогают осуществлять медицинскую эвакуацию на территории Пензенской области авиаторы авиакомпании «Скол», — напомнили в Минздраве.

В ведомстве добавили, что в 2020 году на развитие санавиации выделено 15 млн. рублей: 11 млн. рублей — из федерального, 4 млн. рублей — из регионального.