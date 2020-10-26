В стационарах Пензенской области сформирован двухнедельный запас лекарств — Никишин Медицина

Пенза, 26 октября 2020. PenzaNews. Двухнедельный запас лекарственных препаратов сформирован в стационарах Пензенской области, где проходят лечение пациенты с COVID-19. Об этом сообщил врио министра здравоохранения региона Александр Никишин.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«В самих стационарах проблем с обеспечением лекарственными препаратами нет. На данный момент времени у нас существует двухнедельный запас. Хотелось бы, конечно, больше сформировать», — отметил он в ходе совещания, состоявшегося в правительстве регионе в режиме видеоконференции в понедельник, 26 октября.

Вместе с тем Александр Никишин добавил, что «напряженная ситуация складывается по аптечным сетям».

«Вот в аптечных сетях препараты для профилактики коронавируса... Они как бы отсутствуют», — сказал врио министра.

Он добавил, что принимаются меры по решению данной проблемы.

По словам Александра Никишина, в ближайшее время на денежные средства в размере 9 млн. рублей, выделенные из бюджета Пензенской области, планируется приобрести препарат, который будет бесплатно роздан пациентам с коронавирусом, находящимся дома и получающим амбулаторное лечение.